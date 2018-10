Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) sind am Dienstag auf den Fidschi-Inseln angekommen. Überall begeistern die Eheleute während ihrer 16-tägigen Australien-Reise die Massen mit verturtelten Paar-Auftritten! Besonders die Ex-Suits-Darstellerin steht gerade noch deutlicher im Fokus als sonst – sie trägt ihr erstes Baby im Leib! Und von der werdenden Mami wollten auch alle Fans einen Blick bei ihren öffentlichen Auftritten in Fidschis Hauptstadt Suva erhaschen. Für ihr Sicherheitspersonal zu viel – es musste eingreifen!

Am Mittwoch besuchte die Brünette einen Markt, um sich dort mit den Verkäuferinnen über das UN-Frauen-Projekt "Märkte für den Wandel" zu unterhalten. Eigentlich war ein 20-minütiger Aufenthalt geplant – doch nach nur sechs Minuten musste die Herzogin die Veranstaltung bereits verlassen und wurde nach draußen begleitet! Der Grund: Ihr neuer Bodyguard empfand es als Sicherheitsrisiko für die 37-Jährige! Die Schaulustigen seien ihr zu nah kommen, die Masse sei nicht mehr ausreichend zu kontrollieren gewesen, wie Daily Mail berichtet.

Die Zuschauer und Buden-Inhaber waren von diesem Ausgang natürlich mehr als enttäuscht – sie hatten sich so auf den hohen Besuch gefreut. Wie die Zeitung schreibt, habe eine traurige Verkäuferin verlauten lassen: "Wir hatten uns seit drei Wochen auf sie vorbereitet und uns wurde versprochen, dass wir sie kennenlernen dürfen. Aber sie ist gegangen, ohne hallo zu sagen."

Getty Images Herzogin Meghan auf einem Fischmarkt in Suva

Getty Images Herzogin Meghan auf einem Markt in Suva, Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan während ihres Marktbesuchs in Suva

