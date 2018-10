Die deutsche Fernsehlandschaft hat einen großen Verlust zu vermelden: Karin Eckhold ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Vor allem in der legendären ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik" brillierte die Schauspielerin in ihrer Rolle als Fräulein Meis. Der Tod des TV-Stars liegt bereits über drei Monate zurück und scheint ein gut gehütetes Geheimnis der Familie gewesen zu sein: Schon am 3. Juli verstarb Karin in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Ihr Tod wurde auf Nachfrage von T-Online von ihrer ehemaligen Schauspielagentur 60 Plus bestätigt. Karin wird als eine Ikone in die Geschichte der deutschen Seifenopern eingehen. Zu Beginn der 1980er Jahre wagte sie den Schritt ins TV und erhielt eine Rolle in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Den großen Erfolg schaffte sie jedoch als "Meislein" in der Schwarzwaldklinik: Als gute Seele des Krankenhauses und Sekretärin des Klinikchefs Prof. Dr. Brinkmann stand sie in 43 Folgen vor der Kamera.

Bereits im Jahr 1965 feierte Karin ihr Schauspiel-Debüt. Damals trat die ausgebildete Opernsängerin noch auf der Bühne auf und begeisterte unter anderem im Theater am Dom in Köln ein Live-Publikum.

ActionPress / GROCHOWSKY,FRED Karin Eckhold (l.) und der "Schwarzwaldklinik"-Cast in den 1980er Jahren

ActionPress / MONTI T. MOUNTAFI Karin Eckhold als Fräulein Meis in "Die Schwarzwaldklinik"

ActionPress / WALLOCHA,STEPHAN Der "Schwarzwaldklinik"-Cast in den 1980er Jahren



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de