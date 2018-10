Auch bei den scheinbar glücklichsten TV-Paaren herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Bauer Josef und seine Narumol wissen genau, was es heißt, als Eheleute schwere Zeiten zu durchleben: Erst kürzlich schockierte die gebürtige Thailänderin mit ihrer Krisenbeichte. Immer wieder habe sie darüber nachgedacht, die Sachen zu packen und zu gehen. Dass die Frohnatur nicht einmal mehr glücklich lachen konnte, stimmte sie sehr nachdenklich und argwöhnisch.

Im Gespräch mit Das Neue Blatt verriet die Kultkandidatin der Kuppelshow, wie schwer der tägliche Kampf ums Eheglück mitunter sein kann. Josef könne manchmal nicht verstehen, dass Narumol aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wie früher auf dem Hof mit anpacken könne. Da bleibt von dem ursprünglichen Liebesglück phasenweise nicht mehr viel übrig – und das nagt an der 52-Jährigen: "Als Josef und ich uns kennengelernt haben, war ich eine Powerfrau. Ich war fröhlich. Jetzt habe ich mein Lachen oft verloren." Dramatische Worte – steht die Beziehung der beiden etwa auf der Kippe?

Auch wenn der Landwirt und seine Liebste bei den immer gleichen Punkten in Streit geraten, zweifeln sie nicht an ihrer Ehe. "Wenn der Haussegen mal richtig schief hängt, dann schlafen wir halt getrennt: die Mädels im Holzhaus, ich im Bauernhof. Spätestens am Morgen danach vermissen wir uns wieder", erklärte Josef. Für seine Gattin ist es alleine schon wegen der gemeinsamen Tochter Jorafina und Adoptivkind Nalinippa undenkbar, die Beziehung aufzugeben.

Instagram / narumolofficial Jorafina, Bauer Josef und Narumol in New York

Anzeige

Promiflash Narumol, bekannt aus "Bauer sucht Frau" 2009

Anzeige

Das neue Blatt, Nr. 8 Narumol, Josef, Nalinippa (m.) und Jorafina in Thailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de