Sie schreckt auch vor Selbstkritik nicht zurück: Cardi B (26) wurde nicht nur durch ihre Chart-Erfolge, sondern auch durch brutal ehrliche Statements und einer einmaligen Attitüde zum weltweiten Shooting-Star. Auch ihr Dasein als Neu-Mama hat der Offenheit der ehemaligen "Love & Hip Hop: New York"-Darstellerin keinen Abbruch getan – im Gegenteil. Die Geburt der kleinen Kulture vor drei Monaten ist der Anlass für ihre jüngste Offenlegung. Cardi B ist von ihrem After-Baby-Bauch angenervt und lässt in den sozialen Netzwerken ordentlich Dampf ab.

Auf ihrem Instagram-Profil posiert die "Bodak Yellow"-Interpretin deutlich durchtrainiert in einem bauchfreien Sport-Dress. Trotzdem hat Cardi etwas an ihrem Traumbody auszusetzen und richtet sich damit direkt an ihre Follower: "Meine Damen, wie werde ich nach der Geburt diese schwarze Linie entlang meines Bauches los?" Bei dem dunklen Narbengewebe handelt es sich um die sogenannte Linea nigra, die während der Schwangerschaft entsteht und nach der Geburt langsam abheilt. Also kein Grund zur Sorge für Cardi – sie muss lediglich nachsichtiger mit ihrem beanspruchten Körper sein.

Cardis Ehemann und Migos-Mitglied Offset (26) ist trotz ihrer eigenen Body-Kritik ganz angetan von seiner Rapper-Gattin. Nur sechs Wochen nach der Geburt der gemeinsamen Tochter fummelte das Liebespaar wild in einer Instagram-Story. Grund für die körperliche Zuneigung war ein aufgehobenes Sex-Verbot zwischen Cardi und Offset.

Getty Images Cardi B bei den American Music Awards in Los Angeles

MEGA TheMegaAgency.com Cardi B und Rapper Offset verlassen einen Club in Hollywood

SplashNews.com Cardi B und Offset bei einer Release-Party im Oktober 2018

