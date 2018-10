Göttliche Botschaft von Herzogin Meghan (37)! Durch ihre neuen royalen Pflichten, die Schwangerschaft und Terminabbrüche steht sie gerade im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Doch ganz besonders präsent sind ihre eindrucksvollen Styles. Die sorgten während ihrer Tour durch Down Under bereits für "leer"-geshoppte Webseiten bei den australischen Designern. Extrem glamourös präsentierte sich die modebewusste Bald-Mama auch bei ihrem Besuch auf Tonga. Mit ihrem Kleid machte sie außerdem eine ganz besondere Mitteilung.

Ähnlich ihrer Hochzeit zeigten sich Harry (34) und Meghan während eines Abendessens mit dem Königspaar auf Tonga klassisch in schwarz und weiß. Laut Mirror schlüpfte die Herzogin hierfür in ein bodenlanges Kleid vom Label Theia. Ihre rein-weiße Robe sieht auf den ersten Blick eher schlicht aus, aber dahinter steckt eine ganz besondere Bedeutung. Die Marke des Modestücks ist von der griechischen Göttin Theia inspiriert. Deren Leitmotiv ist es, in jeder Frau die innere Göttin hervorzurufen und sie selbstbewusst und strahlend zu machen. Dieses Ethos spiegelt Meghans Überzeugungen zur Bedeutung von Frauen wider. In ihrer Rede auf Fidschi setzte sich die einstige Schauspielerin unter anderem für Frauenrechte ein.

Die irische Marke wurde vorher schon von anderen Promis entdeckt. Der Designer Don O’Neill stattete bereits die Talkshow-Göttin Oprah Winfrey (64) mit seinen Kreationen aus. Auch Taylor Swift (28) trat in einem von O’Neills Theia -Kleidern auf.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz William in Tonga, Oktober 2018

Paul Edwards/The Sun/Empics/Action Press Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch auf Tonga

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hochzeit 2018

