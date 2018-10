Herzogin Meghan (37) treibt die australische Modebranche voran! Seit einer Woche ist die schöne Frau von Prinz Harry (34) gemeinsam mit ihrem Gatten auf großer Tour: Ganze sechs Tage hatten die werdenden Eltern in Australien verbracht, bevor sie nach Fidschi flogen. In Down Under hatte das Paar jedoch nicht nur ihre Fans zum Kreischen gebracht – besonders Meghans Auftritte in australischer Designer-Kleidung sorgten für einen modischen Boom!

Jeden Tag ein neuer und lokaler Modeschöpfer – das schien auch Meghans Devise gewesen zu sein. Denn seit Beginn der royalen Reise hatte sich die Bald-Mama täglich in wenigstens einem Teil einer ansässigen Firma präsentiert. Ihr weißes Kleid vom Premieren-Tag ließ dabei sogar die Webseite der Designerin Karen Gee einstürzen. Auch der schwarze Fummel der Marke Club Monaco, den sie an Melbournes Strand getragen hatte, ist im Onlineshop restlos ausverkauft – laut Town&Country ebenso ihre dunkle Skinny-Jeans, die sie gleich mehrfach recycelte.

Trotz ihrer Auswahl australischer Designer hatten die Royal-Fans so einiges an Meghans Outfits auszusetzen – denn die Preise der exquisiten Fummel hatten den Bewunderern der Krone gar nicht gepasst. Schon nach vier Tagen hatte die Neu-Herzogin Kleidung für stolze 18.000 Euro getragen.

Splash News Herzogin Meghan in Sydney

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Dubbo 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Melbourne im Oktober 2018

