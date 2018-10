Jetzt spricht Tracy Candela! Die Jurastudentin hat ein paar schwere Tage hinter sich: Am Sonntag hatte ihre Love Island-Liebe Marcellino Kremers verkündet, dass der Muskelprotz und Tracy sich getrennt haben – nur wenige Wochen nach ihrem Sieg bei der Kuppelshow. Bisher schwieg die Pferdeschwanz-Trägerin zu dem Liebes-Aus, doch das ist jetzt vorbei: In einem emotionalen Social-Media-Beitrag wandte sich die 22-Jährige an ihre Fans und sprach erstmals über die Trennung!

"Wie ihr bereits wisst, sind Marcellino und ich getrennt, da sich seine Gefühle nicht so weiter entwickelt haben wie meine. Deswegen hat Marcellino die Entscheidung getroffen, sich von mir zu trennen. Das alles hat mich sehr getroffen und mir das Herz gebrochen", ließ sie ihre Follower in ihrer Instagram-Story wissen. Sie hätte ehrliche und ernsthafte Gefühle für ihn gehabt und hätte sich mit ihm auch im wahren Leben eine Zukunft gewünscht. Trotz allem bereut sie aber nicht die kurze Beziehung: "Ich bin für unsere gemeinsame Zeit und für jeden einzelnen schönen Moment dankbar", stellte sie klar.

Noch vergangenen Woche war die Welt in Ordnung bei dem Reality-Couple, doch ihre Turtelei konnte den Alltags-Test nicht bestehen: "In der Realität angekommen fiel mir auf, dass Tracy und ich doch sehr unterschiedlich sind, was das alltägliche Leben angeht. Und auch die Vorstellungen von unserer Beziehung gingen stark auseinander", erklärte Marcellino gegenüber Promiflash.

Instagram / tracy_candela_loveisland Marcellino Kremers und Tracy Candela

Love Island, RTL II Marcellino Kremers und Tracy Candela bei einer "Love Island"-Paarungszeremonie

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers

