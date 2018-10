Am 23. Oktober war es so weit: Das Fürstentum Monaco durfte einen neuen männlichen Einwohner begrüßen! Charlotte Casiraghi (32), Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover (61), wurde zum zweiten Mal Mama. Diese freudige Nachricht verkündete der königliche Palast in einem offiziellen Statement. Der Name des Neugeborenen wurde bislang zwar nicht verraten, ein italienisches Magazin will der Wahrheit allerdings auf die Schliche gekommen sein: Der royale Spross soll einen Namen babylonisch-hebräischen Ursprungs haben!

Laut Oggi heißt der Kleine von Charlotte und ihrem Verlobten Dimitri Rassam angeblich Balthazar! Eine offizielle Bestätigung des Namens gab es bislang allerdings nicht. Ganz abwegig scheint der Name jedenfalls nicht zu sein, immerhin entschied sich die 32-Jährige nach der Geburt ihres ersten Kindes ebenfalls für einen hebräischen Namen. Ihr mittlerweile fünfjähriger Sohn, der aus der Beziehung mit dem Komiker Gad Elmaleh (47) hervorging, wurde "Raphaël" getauft.

Nicht nur bei den Monegassen herrscht große Freude über einen kerngesunden Neuling, auch die Briten sind außer Rand und Band. Denn vergangene Woche erblickte Pippa Middletons (35) Söhnchen das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann James Matthews (43) schwebt die kleine Schwester von Herzogin Kate (36) seitdem im Elternglück.

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi bei den Cesar Awards 2018

Getty Images Prinzessin Caroline von Hannover und Charlotte Casiraghi im November 2017

Splash News Pippa Middleton und James Matthews

