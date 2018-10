Das hat die Frauenherzen doch sicher zum Schmelzen gebracht! In den 2000ern gehörte Westlife zu den erfolgreichsten Boybands der Welt. Mit Hits wie "Uptown Girl" oder "You Raise Me Up" stürmten sie nicht nur in ihrer Heimat Irland die Charts. Umso plötzlicher kam die Bekanntgabe der Auflösung vor sieben Jahren. Anfang dieses Monats die überraschenden News: Westlife ist zurück und geht 2019 wieder auf Tour. Am Mittwoch gab es den ersten gemeinsamen Auftritt nach sieben Jahren!

Um ihre kommende "The Twenty Tour" zu promoten, fanden die Bandmitglieder Shane Filan (39), Nicky Byrne (40), Kian Egan (38) und Markus Feehily (38) sich in Dublin zusammen und verrieten dabei aufgeregt mehr Details über ihre musikalische Richtung. "Wir wollen Musik machen, die in die Charts passt, damit Westlife zeitgemäß ist", erklärte Shane dem britischen OK! Magazine. Bislang haben die Männer zwar nur wenige Songs aufgenommen, aber sie arbeiten hart daran, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen und diese sogar noch zu übertrumpfen – jedoch ohne Ursprungsmitglied Brian McFadden (38), der die Band 2004 verließ.

Seitdem konzentrierte er sich auf seine Solokarriere – allerdings mit mäßigem Erfolg. Für die Reunion sei er nie geplant gewesen: "Brian McFadden war nie Teil der Tour", sagte Shane bei dem Pressetermin laut der Zeitung Independent. Starten soll die Tournee dann am 25. Mai 2019 in Belfast.

Getty Images Westlife bei den Cosmopolitan Ultimate Women Of The Year Awards 2010 in London

Anzeige

Getty Images Westlife in England

Anzeige

WENN.com Westlife im Intercontinental Hotel in Dublin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de