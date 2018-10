Dieses Lachen haben seine Fans vermisst. Erst Mitte des Monats war die überraschende Trennung von Pete Davidson (24) und Ariana Grande (25) publik geworden – nur wenige Wochen nach ihrer Blitzverlobung im Mai dieses Jahres. Besonders Pete soll unter dem Liebes-Aus mit der Sängerin leiden und auf ein baldiges Beziehungs-Comeback hoffen. Vergeblich? Ariana soll dem Berufswitzbold unmissverständlich klargemacht haben, dass seine Bemühungen, sie zurückzuerobern, völlig umsonst sind. Ablenkung von seinem Kummer scheint Pete jetzt bei seinen Freunden zu finden: Der Comedian stürzte sich nun erstmals seit dem Break-up ins Nachtleben.

Gemeinsam mit einigen Freunden, darunter Musiker Machine Gun Kelly (28), genoss der 24-Jährige am Dienstag einen waschechten Männerabend samt lockerem Abendessen in Nobu Malibu, USA. Die Paparazzi-Bilder, die die Gruppe bei einer Raucherpause zeigen, dürften viele überraschen: Entgegen der zahlreichen Schlagzeilen der vergangenen Wochen, scheint Pete sein Tief – wenigstens halbwegs – überwunden zu haben. Der New Yorker wirkt gut gelaunt und lacht immer wieder über die Späßchen seiner Buddys.

Ein ähnlich strahlendes Lachen dürfte wohl auch die Reaktion von Arianas Familie auf die Trennungs-News gewesen sein. Zuletzt hatten internationale Medien berichtet, die Liebsten der "Into You"-Interpretin seien über das Liebes-Aus mehr als erleichtert gewesen. Sowohl ihre Familie als auch ihre Freunde hätten die Verlobung des Ex-Paares als übereilt empfunden.

MEGA Pete Davidson, Komiker

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

MEGA Pete Davidson mit seinen Freunden

