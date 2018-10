Mord bei Alles was zählt? Damian (gespielt von Christian Feist, 38) verrennt sich immer mehr in die Intrige gegen seine Ex Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 35) und kennt keine Grenzen mehr. Um zu verhindern, dass sie seine falsche Identität auffliegen lässt, wollte er sie vergiften. Als ihm der Assistenzarzt Finn (gespielt von Christopher Kohn, 33) auf die Schliche kommt, versucht er diesen ebenfalls auszuschalten. Inzwischen schöpft auch seine Verlobte Pauline Verdacht und bringt sich damit in große Gefahr – wie weit wird Damian gehen?

Achtung: Spoiler!

Die gute Nachricht ist: Finn überlebt den Giftanschlag seines Rivalen. Die schlechte Nachricht ist: Damian sieht keinen Ausweg mehr und dreht völlig durch. Wie neue Bilder aus dem RTL-Pressebereich zeigen, entführt er seine große Liebe und den Mediziner und schreckt nicht einmal davor zurück, Gewalt anzuwenden. Gefesselt und mit panischem Blick sitzen die beiden Geiseln in einer alten Lagerhalle. Auf einem anderen Foto sieht man, wie der bewaffnete Entführer Pauline am Hals packt, während Finn versucht, ihn von hinten mit einer Eisenstange zu überwältigen. Gelingt ihnen daraufhin die Flucht? Und was passiert mit Damian? Das erfahren die TV-Zuschauer erst in wenigen Wochen.

Die Folge soll Ende November ausgestrahlt werden – sind das vielleicht die letzten Szenen mit Damian? Die Zuschauer wären wahrscheinlich erleichtert. Der Großteil von ihnen ist nämlich schon ziemlich genervt von dem smarten Anwalt und seiner drastischen Entwicklung. Die Serien-Fans finden, dass das Drama langsam mal ein Ende finden sollte.

MG RTL D / Kai Schulz Damian (Christian Feist), Pauline (Maike Johanna Reuter) und Finn (Christopher Kohn)

Anzeige

RTL / Kai Schulz Finn (Christopher Kohn), Damian (Christian Feist) und Pauline (Maike Johanna Reuter)

Anzeige

MG RTL D / Kai Schulz Damian (Christian Feist), Pauline (Maike Johanna Reuter) und Finn (Christopher Kohn)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de