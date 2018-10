Seit Ende September ist Pascal Kappés (28) Papa des kleinen Ben-Matteo. Zwar ist der Berlin - Tag & Nacht-Star längst nicht mehr mit Noch-Ehefrau und Mutter des Kindes Denise (28) zusammen, um das gemeinsame Baby kümmern sich die zwei trotzdem beide. Ein Problem: Die Neu-Mama lebt in Berlin, der Neu-Papa in Saarbrücken – eine Strecke, die der Schauspieler aus beruflichen Gründen nur alle zwei Wochen zurücklegen kann, um seinen Sohnemann zu besuchen. Umso größer ist jetzt Pascals Freude über das Wiedersehen mit seinem Mini-Me!

In seiner Instagram-Story kann der frisch gebackene Vater seine Begeisterung kaum zurückhalten. "Ich darf gleich meinen Jungen sehen, ich freue mich. Geil, endlich meinen kleinen Kappi-Junior wieder im Arm. Das wird auch echt Zeit, ey", jauchzt er für seine Fans in die Handykamera. Beim Papa-Sohn-Tag steht dann auch das volle Kuschel-Programm und sogar eine kleine Bade-Session an. Schließlich soll Kappi-Junior ja auch sauber ins Bett.

Als der kleine Ben am Endes des Tages auch noch in seinen Armen einschläft, ist es völlig um Pascal geschehen. "Ja, ich bin schon wieder am Heulen. Der Kleine ist echt Zucker. Wahnsinn", schluchzt er, während ihm Tränen über die Wangen rinnen.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn Ben

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Sohn Ben-Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de