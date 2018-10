Am vergangenen Samstag wurde Pascal Kappés (28) zum ersten Mal Papa! Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Denise (28) war der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star aus der Hauptstadt zurück nach Saarbrücken gezogen – und hat dadurch letztendlich die Entbindung verpasst. Die ersten Tage nach der Geburt konnte Pascal allerdings voll und ganz mit seinem Sohn genießen. Jetzt musste er jedoch schon wieder Abschied nehmen: Erst in zwei Wochen wird er den kleinen Ben-Matteo wieder in die Arme schließen können – doch woran liegt das?

Seinem Sohnemann vorerst wieder Lebewohl sagen zu müssen, fiel dem TV-Gesicht alles andere als leicht. In seiner Instagram-Story verriet Pascal, dass es nun ganze vierzehn Tage dauern wird, bis er seinen Spross erneut knuddeln kann. Der Grund für die Besuchspause: Die Strecke zwischen Saarbrücken und Berlin sei einfach zu groß, so der Neu-Papa. "Weil jedes Wochenende hoch- und runterfahren, ist echt schwierig aus finanzieller Sicht, aus beruflicher Sicht – das funktioniert nicht. Aber alle zwei Wochen geht easy klar", erklärte Pascal.

Alleine ist Denise mit ihrem niedlichen Prinzen trotzdem nicht: Ihr neuer Freund Tim stand der Ex-Bachelor-Kandidatin nicht nur im Kreißsaal bei, er unterstützt sie auch nach der Entbindung, wo er nur kann. Für Pascal ist der neue Mann im Leben seiner Ex mittlerweile auch kein Dorn mehr im Auge, wie er via Social Media klarstellte: "Es ist zwar für mich trotzdem nicht leicht, aber ich habe mich mit ihm unterhalten, er ist ein lieber Kerl und ich freue mich einfach, dass er ihr Kraft gibt und auch für sie da ist."

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn Ben

Anzeige

Cinamon Red / WENN.com Schauspieler Pascal Kappés

Anzeige

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de