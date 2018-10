Josephine Welsch platzt nicht nur fast vor Neugierde – auch die Geburt ihres ersten Babys steht kurz bevor! Jeden Tag könnte es mittlerweile so weit sein, dass die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster Robert "Wolf" Dallmann Eltern werden. Und so langsam scheinen die beiden das Warten auch wirklich satt zu haben: Josie und Wolf wollen endlich ihr Kind in den Armen halten!

Besonders für die werdende Mama fühlt sich der Endspurt ihrer Schwangerschaft total komisch an: "Ich, die sonst immer schnell zu Fuß ist, hab das Gefühl, alle laufen sie mir weg", schreibt Josephine jetzt auf Instagram. Doch auch der Papa in spe wird von Mal zu Mal nervöser: "Krass, wie wir es zum Ende hin einfach nicht mehr aushalten können. Also wir können es einfach nicht mehr abwarten." Besonders eines interessiert die zwei brennend: "Wir wollen einfach unbedingt endlich sehen, wie die perfekte Mischung aus UNS aussieht."

Erst vor wenigen Augenblicken gestand die hübsche Blondine in ihrer Insta-Story: Mittlerweile leide sie sogar richtig unter ihrem riesigen XXL-Babybauch! Josie plagen in diesen Stunden starke Rückenschmerzen – die auf sogenannte Vorwehen hindeuten könnten.

