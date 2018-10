Diese ernsten News hatten schon jetzt Konsequenzen: Erst am vergangenen Mittwoch bestätigte das norwegische Königshaus, dass Mette-Marit (45) an einer chronischen Lungenkrankheit leidet. Diese schränke das Leben der 45-Jährigen ein – und zwar so sehr, dass sie öffentliche Auftritte in Zukunft häufiger absagen müsse. Dieser Fall ist nur einen Tag nach dem offiziellen Statement bereits eingetreten: Einen Termin am Donnerstag kann die Skandinavierin nicht wahrnehmen.

Auf dem Plan stand eigentlich ein Besuch des Osloer Stadtteils Søndre Nordstrand. Dort sollten die Dreifach-Mama und ihr Gatte Kronprinz Haakon (45) eine Polizeiwache und eine Schule besichtigen. Gegenüber der norwegischen Zeitschrift Se og Hör bestätigte der Adelsexperte Anders Stavseng jetzt allerdings, dass Mette-Marit fehlen wird. Er hoffe nun auf das Verständnis der Bevölkerung, wie es weiter heißt. Am Abend steht bisher noch ein weiteres Event im königlichen Terminkalender: Für die Parlamentsmitglieder wird es ein Dinner im Osloer Schloss gegeben. Ob es der Kronprinzessin bis dahin wieder so gut gehen wird, dass sie daran teilnehmen kann, ist bisher noch unklar.

Mette-Marit fehlt an der Seite ihres Mannes jedoch nicht erst seit Bekanntwerden ihrer chronischen Krankheit. Tatsächlich wurde bereits im vergangenen März wegen einiger Absagen spekuliert, ob ihr etwas fehlen könnte. In ihrer Krankenakte sei derweil vermerkt, dass Mette-Marit nicht nur Probleme mit der Lunge, sondern auch mit der Bandscheibe habe.

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mette-Marit und Haakon im Juli 2017

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mette-Marit und Haakon in Trondheim

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit in Trondheim

