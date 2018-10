Entführung, Prostitution, häusliche Gewalt – in der Reality-Serie Köln 50667 gab es bisher keine Tabuthemen. Immer wieder begeisterten die Macher des Formats die Zuschauer mit fesselnden Storys und Ideen. Doch nun bekommen die Fans die einmalige Gelegenheit, die Handlung selbst mitzugestalten – und zwar in einem ganz besonderen Halloween-Special. Sie dürfen Diego (David Ortega, 33) und Kevin (Danny Liedtke, 28) während einer waghalsigen Rettungsaktion begleiten und ihnen Anweisungen geben.

In einer Pressemitteilung gab RTL II am Freitag bekannt, dass ab dem 27. Oktober, 9.00 Uhr, ein interaktives Special auf dem "Köln 50667"-YouTube-Kanal laufen wird. Die Story: Als Diego und Kevin sich eine Pizza bestellen wollen, bekommen sie eine mysteriöse Nachricht. Ein Foto zeigt Alex (Ingo Kantorek), geknebelt und gefesselt. Die Aufgabe der Jungs ist es nun, ihren Kumpel zu befreien. Wie sie das tun, können die Zuschauer per Abstimmung im Netz entscheiden.

Ob Diego und Kevin Alex tatsächlich finden und retten können, liegt also in der Hand der User. Aus der Perspektive des Pizza-Boten können sie die beiden während ihrer Mission begleiten – und das Schritt für Schritt. Nach jedem YouTube-Video stehen zwei Clips zur Auswahl, wie die zwei weiter vorgehen sollen. Dabei helfen die Fans ihnen entweder dabei, das Rätsel zu lösen und ihren Freund zu befreien oder sie bringen Diego und Kevin mit ihrer Entscheidung in große Gefahr.

RTL II David Ortega, spielt Diego Cortez bei "Köln 50667"

RTL II Danny Liedtke, "Köln 50667"-Darsteller

RTL II Kevin (Danny Liedtke) und Diego (David Ortega) bei "Köln 50667"

