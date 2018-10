Was geht denn nun bei Kourtney Kardashian (39) und ihrem Toyboy? Seitdem die Kardashain-Schwester und Younes Bendjima (25) getrennte Wege gehen, kamen schnell neue Liebesgerüchte auf. Immer wieder zeigte sich die dreifache Mama in den vergangenen Wochen mit einem neuen jungen Burschen: Das Male-Model Luka Sabbat schien ihr gehörig den Kopf verdreht zu haben. Doch ist die Romanze schon wieder Geschichte? Luka wurde jetzt zumindest Händchen haltend mit einer Brünetten erwischt, die nicht Kourtney war.

Die Fotos, die unter anderem dem Magazin Hollywood Life vorliegen, zeigen den 20-Jährigen beim Verlassen des angesagten Peppermint Clubs in Los Angeles in den frühen Morgenstunden am Freitag. So weit, so unspektakulär für einen jungen Mann. Das, was Fans jedoch jetzt jedoch rasend macht: An seiner Hand hält der Hottie eine hübsche Dame mit gelockter brauner Mähne. Von Kourtney fehlt hingegen jede Spur.

Eine Quelle klärte daraufhin gegenüber E! News auf: "Kourtney trifft sich momentan nicht mit Luka. Sie waren niemals offiziell ein Paar und es war alles sehr locker." Kourtney habe es gemocht, mit ihm abzuhängen, aber genauso liebe sie ihr Single-Leben und die Unabhängigkeit.

Splash News Luka Sabbat und Kourtney Kardashian, September 2018

Splash News Luka Sabbat in West Hollywood

Splash News Kourtney Kardashian in New York

