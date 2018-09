Luka Sabbat zaubert Kourtney Kardashian (39) ein strahlendes Lächeln ins Gesicht! Nachdem sich der Reality-Star in den vergangenen Monaten mit Toyboy Younes Bendjima (25) vergnügt hatte, scheint jetzt ein neuer Jüngling den Platz an ihrer Seite eingenommen zu haben: Luka Sabbat – ein 20-jähriges Model aus New York City. Mit ihm verbrachte die Kardashian-Schwester jetzt einen Abend in West Hollywood. Paparazzi erwischten die zwei zusammen mit einer gemeinsamen Freundin und auf den Fotos wird klar: Der Jungspund macht die Zweifachmama ziemlich glücklich!

In einem legeren schwarzen Outfit und mit Rosenkranz um den Hals wurde Kourtney beim Verlassen der Hillsong Church in Los Angeles gesichtet. Mit von der Partie: eine unbekannte Blondine und Luka – stilecht mit Käppi und Zigarette im Mund. Tatsächlich ist es schon das zweite Mal, dass die vermeintlichen Turteltauben von den Fotografen erwischt wurden. Bereits Mitte September sind die beiden den Berufsknipsern in L.A. vor die Linse gelaufen. Mit diesem erneuten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit scheint Kourt jetzt klarzustellen: Sie versteckt ihre Liebe nicht!

Khloe (34), Kim (37) und Co. sollen derweil überhaupt nicht begeistert von dem Techtelmechtel ihrer Schwester sein. Angeblich sind sie genervt davon, dass sich die 39-Jährige keinen Partner auf Augenhöhe und in ihrem Alter sucht. Gegenüber Radar Online verriet eine Quelle bereits vor wenigen Wochen: "Kim glaubt, sie braucht einfach nur verzweifelt Aufmerksamkeit. Khloe hat ihr gesagt, sie soll verdammt noch mal erwachsen werden."

Splash News Luka Sabbat in West Hollywood

Anzeige

Splash News Kourtney Kardashian in West Hollywood

Anzeige

Splash News Luka Sabbat und Kourtney Kardashian, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de