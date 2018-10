So unterschiedlich schlugen sich Herzogin Kate (36) und ihre Schwägerin Herzogin Meghan (37) bei ihren ersten Reden als Mitglieder des britischen Königshauses! Am vergangenen Dienstag wurde es für die einstige Schauspielerin ernst: Sie hielt an der Universität im südpazifischen Suva erstmals eine offizielle Ansprache als Royal-Lady. Für die etwa gleichaltrige Kate war es vor sechs Jahren so weit – 2012 sprach sie in einem Kinder-Hospiz. Doch welche der Damen absolvierte die Premiere besser? Eine Körpersprachen-Expertin analysierte kürzlich die beiden Auftritte und zog ein überraschendes Resümee!

Meghan sprach aus vollstem Herzen – schon seit Jahren setzt sich die 37-Jährige für Gleichberechtigung ein. Bei ihrem ersten Vortrag ging es deswegen um die gleichwertige Ausbildung für beide Geschlechter. Gegenüber dem OK!-Magazin schätzte Judi James ihre Leistung ein: "Die Übung in dem Bereich hat sich bei ihr gezeigt. Anfangs hielt sie die Rede in der landestypischen Sprache und betonte ihre Verbundenheit mit den Zuhörern, indem sie von ihrer Zeit als Studentin sprach." Ihre Gestik wirkte zudem natürlich und auch die Sprechgeschwindigkeit, die Pausen und die Stimmhöhe hätten gesessen.

Kate hingegen wirkte damals am Rednerpult weitaus unsicherer: "Sie sprach in kurzen Sätzen – dazu wurde sie zuvor ganz sicher geschult. Aber das ließ es insgesamt unnatürlicher wirken." Mittlerweile sei sie darin allerdings viel geübter, sie spreche nach etlichen Auftritten selbstbewusster. "Aber es ist unfair, die Frauen zu vergleichen, denn Kate war viel jünger und hatte keine richtige Erfahrung, auf die sie sich hätte stützen können", fasste die Expertin zusammen.

Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede an der Universität in Suva

Getty Images Herzogin Kate bei ihrer ersten Rede in Ipswich 2012

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2018

