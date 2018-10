Halsey (24) hat offenbar eine ganz besondere Methode ihren Trennungsschmerz zu verarbeiten! Man könnte meinen, dass die Sängerin aktuell eine schwere Zeit durchmachen muss: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie und G-Eazy (29) erneut getrennte Wege gehen – dabei starteten sie erst im August ihr Liebes-Comeback! Nichtsdestotrotz scheint Halsey nicht den Drang zu verspüren, sich mit Eiscreme auf die Couch zu verziehen: Sie feierte jetzt viel lieber ausgelassen Halloween – im mega-knappen Outfit!

Na, dieser Auftritt war an Dramatik wohl nicht zu überbieten! Am Freitag schmiss die 24-Jährige eine Halloweenparty unter dem Motto Gotham – eine US-amerikanische Krimiserie, die auf dem Batman-Comicuniversum basiert. Dazu schmiss sie sich in einen knappen Blätter-Bikini, um in die Rolle Poison Ivy zu schlüpfen. Doch die nackte Haut musste erst enthüllt werden: "Halsey kam auf ihrer Halloweenparty eine Treppe herunter, bekleidet mit einem pinkfarbenen Gorillakostüm, umringt von oberkörperfreien, heißen Typen, die sie schließlich auszogen", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life, der auch der Ansicht war, dass Halsey nie heißer ausgesehen hätte.

Nachdem Halsey mit ihren Boys Händchen hielt und sich nach hinten fallen ließ, um von den Begleitern aufgefangen zu werden, soll sie direkt noch ein paar Songs geschmettert haben. Nach Liebeskummer klingt das nicht – findet auch der Partygast: "Sie lächelte die ganze Zeit und schien entspannt und in bester Laune zu sein." Demnach habe man Halsey angemerkt, dass sie sich sexy und selbstbewusst fühlt.

Getty Images G-Eazy und Halsey bei den MTV Movie And TV Awards 2018

Splash News Halsey auf der amfAR Gala in New York

Getty Images G-Eazy und Halsey bei den American Music Awards 2018

