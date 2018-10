Hat Hailey Baldwin (21) sich da etwa den Modegeschmack ihres Mannes abgeguckt? Bei dem Model und ihrem Schatz Justin Bieber (24) ging in Sachen Liebe alles richtig schnell. Nach nur wenigen Monaten Beziehung sollen die beiden Turteltauben mittlerweile sogar schon verheiratet sein – und ganz offenbar hat die Ehe in Haileys Kleiderschrank schon die ersten Spuren hinterlassen: Sie läuft seit der Hochzeit mit Justin nur noch im Schlabber-Look herum!

Noch Anfang des Jahres trug Hailey am liebsten glamouröse Designermode. In kurzen Kleidern oder sexy Hotpants präsentierte die 21-Jährige immer wieder ihre langen Modelbeine. Aber auch bauchfreie Crop-Tops und figurbetonte Kleider gehörten damals zu Haileys modischem Repertoire. Damit ist mittlerweile aber Schluss. Ihre heiße Figur versteckt die Blondine jetzt immer häufiger unter XXL-Pullis und Jogginghosen – ein Look, den Justin Bieber-Fans bereits kennen dürften. Der Popstar ist schließlich schon lange nur noch im Gammel-Look unterwegs.

Auch Haileys blonde Mähne scheint seit ihrem Jawort gelitten zu haben. Coole Locken oder elegante Hochsteckfrisuren sind offenbar Geschichte. Jetzt macht Hailey es sich mit einem simplen Dutt meistens leicht vorm Spiegel.

ZapatA/MEGA Hailey Baldwin bei einer Modenschau in New York

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

Splash News Hailey Baldwin mit grünem Pullover

