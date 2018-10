Kommt jetzt für alle Harry Potter-Fans endlich der lang ersehnte Brief aus Hogwarts? Der Zauberlehrling und seine Abenteuer ziehen seit über 20 Jahren Jung und Alt in ihren Bann. Zumindest in Großbritannien, dem Ursprungsland der Storys, können die Anhänger der Buch- und Filmreihe ihre Post jetzt auf magische Weise versenden. Die Royal Mail hat jetzt nämlich ein Briefmarkenset mit Motiven aus den Blockbustern veröffentlicht.

15 Marken können bei der Post erworben werden. Darunter befinden sich neben den Hauptdarstellern Daniel Radcliffe (29), Emma Watson (28) und Rupert Grint (30) auch Bildchen von einigen der Hogwarts-Lehrer sowie magische Gefährte aus den Geschichten, wie das fliegende Auto aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Die Briefmarken enthalten laut Mirror sogar ein paar Besonderheiten, denn jede habe versteckte Details, die nur unter UV-Licht zu erkennen seien. Außerdem ist die Zahl für den Wert von einem Pfund in Form der berühmten Narbe des Zauberers gedruckt.

"Die 'Harry Potter'-Filme begeistern und erfreuen noch immer Zuschauer allen Alters. Das Ziel unserer Briefmarken ist es, die Begeisterung um die Zaubererwelt und die Heldenhaftigkeit der Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei", erklärte ein Sprecher von Royal Mail vor dem Launch des Sets und fügte hinzu: "Die Briefe in den Filmen werden von Eulen geliefert, aber die Marken gibt es auf der Post ab 16. Oktober."

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Emma Watson als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Rupert Grint als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Alan Rickman als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com David Thewlis als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Ginny Weasley als "Harry Potter"-Briefmarke

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Das fliegende Auto aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" als Briefmarke

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Jim Broadbent als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Miriam Margolyes als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Emma Thompson als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com Matthew Lewis als "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarke 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarken 2018

Royal Mail/Warner Bros/Supplied by WENN.com "Harry Potter"-Briefmarken 2018



