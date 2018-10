Verlässt bald eine Hauptfigur Springfield? Neben der Simpsons-Familie aus Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie gibt es in der Zeichentrickserie auch viele beliebte Nebenfiguren, die den Zuschauern ans Herz gewachsen sind – wie zum Beispiel Apu Nahasapeemapetilon, Eigentümer des Kwik-E-Marts. Um die Figur gibt es seit einiger Zeit hitzige Diskussionen darüber, ob die Darstellung der Figur rassistisch sei – nun scheint es, als hätten die Macher des Formats ihre eigenen Konsequenzen daraus gezogen: Der Serien-Charakter soll aus der TV-Show rausgeschrieben werden!

Die Kontroverse um Apu wurde unter anderem durch den Comedian Hari Kondabolu mit seiner Dokumentation "The Problem with Apu" angestoßen. Es wird kritisiert, dass Apu in "Die Simpsons" in seiner Rolle als indischer Immigrant negativ dargestellt werden soll. Zunächst hatten die Macher versucht, den Shitstorm mit einem Wettbewerb zu beenden, bei dem ein Drehbuch gefunden werden sollte, das das Problem mit Apu löst – doch der Plan ist gescheitert, wie Filmproduzent Adi Shankar in einem Interview mit IndieWire durchblicken ließ: "Ich habe ein paar entmutigende Nachrichten, die ich jetzt aus mehreren Quellen erfahren habe: Sie werden den Apu-Charakter komplett fallen lassen."

In dem Gespräch erzählte der Filmemacher auch, was sich die "Simpsons"-Macher seinen Quellen zufolge dafür ausgedacht haben. "Sie werden keine große Sache daraus machen, oder so etwas, aber sie werden ihn zusammenfallen lassen, nur um die Kontroverse zu vermeiden", sagte er in dem Gespräch.

Hollywood Picture Press / face to / ActionPress Apu und seine Neffe in einer Szene von "Die Simpsons"

Everett Collection / ActionPress Die "Simpsons"-Figuren Kirk Van Houten, Julius Hibbert, Apu Nahasapeemapetilon und Homer Simpson

Hollywood Picture Press / face to / ActionPress Apu, "Die Simpsons"-Figur

