Für Lizzo geht mit "The Simpsons"-Figur Traum in Erfüllung!

Für Lizzo (35) wird ein Traum wahr. Die Sängerin ist seit Jahren nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken, denn schließlich hatte sie sich mit Songs wie "Truth Hurts", "Rumors" und vielen mehr einen Namen gemacht. Bei den diesjährigen Grammy Awards staubte sie deshalb zurecht den Preis Record of the Year ab. Nun hat sich die Rapperin noch einen weiteren Wunsch erfüllt: Lizzo ist jetzt in der Kultserie "The Simpsons" zu sehen!

Auf Instagram setzte das Gesangstalent nun seine Fans darüber in Kenntnis: Ein Foto sowie ein kurzer Clip zeigen die 35-Jährige als Zeichentrickfigur gemeinsam mit der weltberühmten gelben Simpsons-Familie. So sitzt ihre Zeichentrickversion nicht nur im Hause von Marge, Homer, Bart, Lisa und Maggie, sondern macht in einem Studio sogar Musik mit ihnen. "Jede Ikone war schon in 'The Simpsons' zu sehen – jetzt kann ich meinen Namen der Liste hinzufügen!", schwärmte die "2 Be Loved"-Interpretin und merkte an: "Vielen Dank an das gesamte Team, das diesen Traum wahr werden lässt!"

Das ist aber nicht das Einzige, worüber sich Lizzo freuen kann: Die Sängerin ist seit April 2022 glücklich vergeben. Erst im vergangenen Februar hatten sie und ihr Partner Myke Wright ihr Red-Carpet-Debüt gefeiert: Auf der Pre-Grammy-Party strahlte die Beauty in einem blau-schwarzen Fransenkleid an der Seite ihres Liebsten.

Lizzo, Sängerin

Lizzo im Februar 2023

Lizzo und ihr Partner Myke Wright

