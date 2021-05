Es ist wieder so weit! Dank eines legendären Übersetzungsfehlers im Jahr 2005, der die Star Wars-Grußformel "May the force be with you" (zu Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein") zu "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen" hat werden lassen, gilt dieses Datum als offizieller Feiertag für alle "Star Wars"-Fans. Zu diesem Anlass hat sich auch die Streamingplattform Disney+ etwas Besonderes einfallen lassen: Hier steht heute einiges im Zeichen der Sternenkrieger!

Ab heute wird auf Disney+ eine Spezialfolge von The Simpsons zu sehen sein, die Springfield und das "Star Wars"-Universum miteinander verschmelzen lässt! In "Maggie Simpson und das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen" wird das berühmte gelbe Simpsons-Baby das Lichtschwert zücken. Auf der abenteuerlichen Suche nach ihrem Schnuller begegnet sie unter anderem jungen Padawanen, Sith-Lords und altbekannten Droiden.

Für diejenigen, die lieber etwas weniger Cartoon und dafür mehr Animation hätten, startet auf der Streamingplattform heute auch die neue Serie "Star Wars: The Bad Batch". Daran dürften insbesondere Fans der "The Clone Wars“-Serie Gefallen finden. Inhaltlich orientiert sich das neue Format zwar daran, rückt dieses Mal aber eine Klonkrieger-Gruppe namens 99 ins Zentrum – eine Truppe, in der jedes Mitglied aufgrund von Mutationen spezielle Fähigkeiten besitzt.

