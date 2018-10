Zumindest Logan Pauls (23) Arbeitgeber scheint ihm seinen Fehltritt Anfang des Jahres gänzlich verziehen zu haben. Im Januar machte der Blondschopf Schlagzeilen, weil er im sogenannten "Selbstmordwald" Aokigahara in Japan eine Leiche filmte und sie in einem seiner damals täglich erscheinenden Vlogs zeigte. Daraufhin verlor der Netz-Star nicht nur lukrative Werbeverträge und erntete einen gewaltigen Shitstorm, auch der geplante Film "The Thinning: New World Order" wurde zunächst auf Eis gelegt. Nun hat sich die Video-Plattform entschieden: Der Streifen geht jetzt doch noch an den Start!

Lange Zeit war nicht klar, ob Logans Fans den fertig produzierten Webfilm je zu Gesicht bekommen werden. Mitte Oktober lud er jedoch überraschend einen Trailer auf seinem Kanal hoch und seit dem 17. Oktober ist "The Thinning" im Abonnement-Bereich YouTube Premium abrufbar. Bei dem Science-Fiction-Thriller handelt es sich bereits um eine Fortsetzung – der erste Teil ging 2016 online.

Mittlerweile begründete das Webvideo-Portal die Veröffentlichung trotz des Skandal-Vlogs auf Anfrage des Magazins Insider: "Der gesamte Cast und die Crew arbeiteten extrem hart daran, den Film im vergangenen Jahr fertigzustellen." Um dem gerecht zu werden und wegen der Fans, die die Fortsetzung gefordert hätten, habe sich YouTube dazu entschieden, "The Thinning: New World Order" zu zeigen. Das Unternehmen glaube außerdem daran, dass sich der 23-Jährige nun an die Richtlinien der Website halten werde.

United Archives GmbH / ActionPress Logan Paul beim KIISFM iHeartRadio Jingle Ball 2017

PG/BauerGriffin.com / MEGA Logan Paul in Los Angeles im Oktober 2017

Gustavo Caballero / Getty Images Logan Paul bei einer Veranstaltung in Texas

