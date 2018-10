Gemeinsam erobern diese beiden hübschen Schwestern das deutsche Fernsehen! Seit einigen Wochen fiebern Bauer sucht Frau-Fans mit Tayisiya Morderger (21) mit, die momentan versucht, das Herz von Landwirt Matthias zu gewinnen. Die Zuschauer müssen sich jedoch nicht wundern, wenn sie die Dortmunderin zeitgleich auch auf großer Shopping Queen-Tour sehen: Denn während Taya um ihren schwäbischen Bauern kämpft, wird ihre Zwillingsschwester Yana Morderger über Guido Maria Kretschmers (53) Catwalk laufen!

Die Blondinen stehen nicht nur beide gern auf dem Tennisplatz, wo sie als Profisportlerinnen auch schon im Doppel Preise gewonnen haben – auch vor der Kamera scheinen sich die 21-Jährigen pudelwohl zu fühlen. Während Tayisiya gerade die große Liebe auf einem Bauernhof sucht, jagt Yana schicke Schnäppchen. Mitte Oktober zeigte sie sich mit "Shopping Queen"-Kärtchen auf Instagram und schrieb dazu: "Es war eine unvergessliche und schöne Zeit. Danke für die tolle Woche bei 'Shopping Queen'! Einen großen Dank an das ganze Team!" Wann genau die Folge laufen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Tatsächlich war es ihre Schwester, die Tayisiya davon überzeugte, sich bei "Bauer sucht Frau" zu bewerben. In der Pause eines Tennisturniers habe sie Matthias' Aufruf gesehen und ihn sympathisch gefunden, erzählte sie den Ruhrnachrichten. Erst habe sie gezögert, sich anzumelden, aber dann habe Yana ihr einen Schubs gegeben. "Ich dachte mir: Warum eigentlich nicht? Und habe mich beworben", erinnerte sich Taya. Nun werden die TV-Fans ihre Schwester also bald kennenlernen – schaltet ihr ein? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger, "Shopping Queen"-Kandidatin

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger, Tennis-Profis

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

