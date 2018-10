Bei Unter uns bahnt sich schon wieder ein neues Drama an! Erst vor wenigen Wochen starb Elli, die Figur von Fan-Liebling Nora Koppen (29), einen tragischen Serien-Tod, der die Bewohner der Schillerallee in tiefe Trauer versetzte. Besonders für ihren Ehemann Paco (gespielt von Milos Vukovic, 37) war es ein harter Schicksalsschlag, seine Elli zu verlieren – so hart, dass ihn seine Gefühle übermannten und er ein Feuer in seinem Fitness-Club auslöste. Die Turnhalle brennt nieder.

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, kommt es in der Folge, die am 02. November ausgestrahlt werden soll, zu einem Feuer in der Turnhalle. Paco ist vollkommen verzweifelt und verwüstet sein Büro. Als er seinen Laptop zu Boden wirft, sprühen Funken. Durch den nahestehenden Terpentin-Behälter entstehen Flammen und es kommt sogar zur Explosion. Der Witwer, der durch den Verlust seiner Frau seinen Lebenswillen verloren hat, scheint sich seinem Schicksal zu ergeben – stirbt er in dem Feuer?

Die Fans können durchatmen: Paco überlebt! Denn Milos verriet schon jetzt, wie es für seinen Charakter in Zukunft weiter gehen wird. "Es ist so viel passiert. Ich denke, dass er das in nächster Zeit verarbeiten wird und sich dann auch seinem neuen Leben stellen wird", erklärte der 37-Jährige im Interview.

MG RTL D / Stefan Behrens Milos Vukovic und Nora Koppen bei "Unter uns"

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

RTL / Stefan Gregorowius Milos Vukovic spielt Paco Weigel bei "Unter uns"

