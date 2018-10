Ist nach Dirk nun auch für den Bauer sucht Frau-Kandidaten Claus die Suche nach der großen Liebe im TV schon wieder vorbei? Gerade erst lud der Schweinebauer seine Auserwählte Heike auf seinen Hof ins beschauliche Diepholz ein. Doch bei dem Landwirt scheinen alle Bemühungen keine Früchte getragen zu haben: Denn als Claus seiner Herzdame den Hof-Alltag näherbringen wollte, konnte die nur noch an eines denken: Flucht!

Woran es bei Schweinebauer Claus haperte? Er kommandierte seine Heike ohne Erbarmen durch den Schweinestall, das Füttern ging ihm einfach nicht schnell genug. "Das muss schneller gehen! Zack, zack, zack!", brüllte er durch die Tierbehausung. Zunächst konnte Heike das noch mit Humor nehmen. Doch als die Rechtsanwaltsgehilfin dann einem Ferkel mit Bananen zu dressieren versuchte, rastete der Bauer vollkommen aus. "Das ist für mich Kinderkram. Wir sind doch nicht im Zirkus hier!"

Die 48-Jährige fühlte sich daraufhin unverstanden und auf den Arm genommen und sucht das Gespräch mit dem Pferdezüchter: "Du hast alles ins Lächerliche gezogen, was ich vorhabe. Und wie du mit mir in dem Moment umgegangen bist, das war too much", erklärte sie ihm betroffen. Doch auch dann wollte Claus seinen Fehler nicht einsehen, für ihn gehe die Arbeit einfach vor. Grund für Heikes Entschluss, den Hof endgültig zu verlassen: "Ich fühle mich einfach scheiße, deswegen würde ich gerne nach Hause fahren", erklärte sie unter Tränen ihre finale Entscheidung.

MG RTL D Claus und Heike bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Claus und Heike bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Claus und Heike bei "Bauer sucht Frau"

