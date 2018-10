Baby-Glück bei Kaitlin Doubleday (34)! Die Empire-Schauspielerin hatte bereits im Mai 2016 ihrem Liebsten, dem American-Football-Star Devin Lucien, in einer romantischen Zeremonie am Meer das Jawort gegeben. Nun ließ die Rhonda-Lyon-Darstellerin ihre Follower an einer weiteren schönen Nachricht teilhaben: Sie wird zum ersten Mal Mutter! Mit einem coolen Post verkündete die werdende Mama auch sofort das Geschlecht ihres ungeborenen Babys.

Mit einem süßen Instagram-Pic präsentierte die 34-Jährige ihren gar nicht mehr so kleinen Babybauch, den sie bisher immer unter weiten Kleidern versteckt gehalten hatte. Dazu schrieb sie: "In meinem Bauch wächst ein verdammter Mensch!" Dann zählte sie all die Dinge auf, die sie in der Schwangerschaft vermissen wird, zum Beispiel Sushi und Wein. In einem Nebensatz verkündete Kaitlin auch noch ganz nebenbei, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freut: "Er wird in etwa am Valentinstag 2019 zur Welt kommen."

Für die Blondine ist die Vorstellung, ein Baby zu haben, offenbar noch ziemlich unwirklich. "Wow, jetzt da es auf Social Media bekannt ist, wirkt es so offiziell. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich die Mama von jemandem sein werde. Betet für uns", scherzte sie in ihrem Post.

Instagram / kaitlindday Kaitlin Doubleday und Devin Lucien

Anzeige

Getty Images Kaitlin Doubleday beim FOX 2016 Upfront

Anzeige

Splash News Kaitlin Doubleday, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de