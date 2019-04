Kommt nach dem Freispruch etwa das Comeback? Jussie Smollett (36) sorgte in der amerikanischen Film- und Fernsehbranche wochenlang für Aufsehen. Zuerst hieß es, der Schauspieler sei von Rassisten verprügelt und mit Bleiche übergossen worden. Der Angriff war angeblich jedoch gestellt, weshalb er seine Rolle in der Erfolgsserie Empire verlor. Doch weil die Klage gegen Jussie fallen gelassen wurde, steht für seine Ex-Kollegin einer Rückkehr nichts im Wege.

Wie Taraji P. Henson (48) jetzt im Interview mit The View klarstellte, sei es für sie überhaupt keine Frage, dass der 36-Jährige zur Musik-Serie zurückkehren könnte. "Klar, ich habe nichts Gegenteiliges gehört", machte sie deutlich. Die Entscheidung wird jedoch schlussendlich von den Machern des Formats getroffen. Zudem wurde gerade erst die fünfte Staffel abgedreht. Ob eine Sechste folgen wird, ist noch nicht sicher.

Taraji ist jedoch nicht die einzige Ex-Mitdarstellerin, die Jussie wieder in der Sendung haben will. So verkündete AzMarie Livingston (32) kürzlich gegenüber People: "Ich bin froh, dass die Anschuldigungen gegen ihn fallen gelassen wurden und freue mich darauf, Jussie am Set zu begrüßen und seine Figur als Jamal wieder bei 'Empire' zu sehen." Was meint ihr: Wird Jussie bei "Empire" zurückkehren? Stimmt in der Umfrage ab!

MPI99/Capital Pictures / MEGA Taraji P. Henson, "Empire"-Star

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Jussie Smullett bei einer Pre-Emmy Party 2018

Getty Images AzMarie Livingston, Model und Schauspielerin

