Heidi Klum (45) heizt die Neugierde ihrer Follower an! In den vergangenen Jahren hat sich das Supermodel mit seinen Halloween-Kostümen immer wieder selbst übertroffen. Ob bei ihrem Auftritt als Werwolf aus dem "Thriller"-Video von Michael Jackson (✝50) oder mit fünf Doppelgängerinnen auf dem roten Teppich – der 45-Jährigen gelang es stets, ihre Fans zu überraschen! Genauso große Freude wie am Verkleiden scheint die GNTM-Chefin aber auch daran zu haben, ihre Anhänger mit Hinweisen auf ihr Kostüm auf die Folter zu spannen. Seit Tagen gewährt sie immer wieder kleine Einblicke in ihre Vorbereitungen und enthüllte nun: Sie wird an diesem Abend auf jeden Fall auf großem Fuß unterwegs sein!

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Heidi mit einem kurzen Clip, dass die Vorbereitungen für ihr Kostüm in vollem Gange sind. In dem Video dreht sich ein riesiger Fuß auf einem Podest, der mit großer Wahrscheinlichkeit zu ihrem schaurig-schönen Outfit gehört. "Na, habt ihr schon eine Vermutung", treibt die Blondine ihre Community zum munteren Rätselraten an. Eine Aufforderung, die die Kreativität ihrer Follower mächtig anspornt: Von King Kong über den Hulk bis hin zur Freiheitsstatue sind die unterschiedlichsten Vorschläge dabei. Viele Fans halten auch immer noch an der Theorie fest, dass die Fashionikone gemeinsam mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29) ein Partnerkostüm tragen wird. Aufgrund des großen Fußes glauben viele, dass die beiden als das Animationsfilm-Paar Shrek und Fiona zu Heidis legendärer Halloween-Party aufkreuzen werden.

Auf jeden Fall hat sich Heidis Liebe zu aufwendigen Kostümen bereits ausgezahlt: Vor wenigen Tagen wurde die Modelmama von der Halloween Association zur "Queen auf Halloween" gekürt. "Das war schon immer mein liebster Feiertag. Daher fühle ich mich geehrt, dass ich von dem Verband für meine Mühe ausgezeichnet wurde", freute sie sich im Netz über den Titel.

Getty Images Heidi Klum in ihrem Halloween-Kostüm von 2017

Blindie/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2016

