So hot ist Johnny Depps (55) Tochter! Gemeinsam mit seiner französischen Ex-Freundin Vanessa Paradis (45) bekam der Hollywoodstar im Jahr 1999 seine Prinzessin – Lily-Rose Depp (19). Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, die gebürtige Pariserin hat sich zu einer erfolgreichen jungen Frau entwickelt und sich einen Namen in der Modebranche gemacht! Dass sie kein kleines Mädchen mehr ist, zeigt nun ein sexy Anblick ganz eindeutig: Lily posierte oben ohne für das Cover einer Fashion-Zeitschrift!

Via Instagram teilte das V Magazine seine Winter-Ausgabe schon vorab mit seinen Followern – und das Titelbild kann sich wirklich sehen lassen. Die topgestylte Lily wirft den Betrachtern einen lasziven Blick über die Schulter zu und verdeckt ihre nackten Brüste dabei lediglich mit ihren Armen! Dieser Schnappschuss beweist, dass die Schönheit mit ihren 19 Jahren schon ein richtiger Profi ist und offenbar Mama Vanessas Model-Skills geerbt hat.

Auch was Lilys jüngeren Bruder Jack (16) angeht, sind die Fans überzeugt – er wird mal ein richtiger Hingucker! Doch im Gegensatz zu seinem Schwesterchen soll der Teenager eher nach seinem Papa kommen.

WENN.com Model Lily-Rose Depp in Los Angeles

Splash News.com Johnny Depps Tochter Lily-Rose

Getty Images Hollywoodstar Johnny Depp bei den Züricher Filmfestspielen

