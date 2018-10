Cathy Hummels (30) ist längst nicht mehr nur die Frau an der Seite von Fußball-Star Mats Hummels (29)! Neben ihrer Rolle als Ehefrau sowie als Mutter ihres Söhnchens Ludwig arbeitet das Multitalent hart an seiner eigenen Karriere. Ob als Model, Modedesignerin, Moderatorin oder Autorin – die bayerische Beauty befindet sich derzeit auf der absoluten Überholspur! Auch als Influencerin hat sie sich längst einen Namen gemacht. In einem Interview gestand sie nun allerdings: Für ihren Erfolg habe sie härter arbeiten müssen als andere!

Zu Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen plauderte die 30-Jährige nicht nur darüber, wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bekommt, sondern auch über die Vorurteile, mit denen sie sich als Spielerfrau manchmal konfrontiert sieht. "Ich werde schon gerecht behandelt, aber ich muss mehr Leistung bringen als andere, weil ich als Frau eines sehr erfolgreichen Mannes schnell in eine Schublade gesteckt werde", erzählte sie ganz offen. In der Vergangenheit habe sie hin und wieder dazu beigetragen, das Image zu verstärken, mittlerweile habe sie sich aber etwas Großes aufgebaut – und darauf sei sie sehr stolz.

Damit der vollgepackte Alltag reibungslos funktioniere, unterstütze sich das Pärchen gegenseitig. Um Cathy ein wenig zu entlasten, stehe Mats manchmal um 04:00 Uhr morgens auf, um nach ihrem Sohnemann zu sehen. Auch Auszeiten gönne sich das fleißige Bienchen bewusst. Ihre Fans auf Instagram halte sie dennoch immer auf dem Laufenden – selbst im Urlaub.

