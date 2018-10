So sieht Benedict Cumberbatch (42) aktuell aus! Dass der Hollywoodstar ein echter Verwandlungskünstler ist, hat er schon häufig bewiesen. Ob als skurriler Brite in "Sherlock" oder als verrückter, bunter Superheld Dr. Strange in "Avengers: Infinity War" – er schafft es einfach, jeden Charakter authentisch zu verkörpern! Nun ist der Schauspieler wieder in eine neue Rolle geschlüpft – und zeigt das auch äußerlich sichtbar: Denn Benedict hat seinen Look komplett verändert!

Wie Paparazzi-Schnappschüsse zeigen, legte sich der 42-Jährige ein neues Accessoire zu: Benedicts Oberlippe ziert jetzt ein richtiger Schnurrbart! Ob diese haarige Veränderung etwas mit seinem nächsten Projekt zu tun hat? Der Stil des Bärtchens würde passen, denn aktuell steht der Londoner als britischer Detektiv für den 60er Jahre-Spion-Streifen "Ironbark" vor der Kamera.

Seine Fans feiern das kleine Umstyling im Netz: "Wow, Benedict, du siehst echt heiß aus!", "Als hättest du den schon immer getragen, super!" und "Ich hätte dich zwar nie für den Rotzestopper-Typ gehalten, aber steht dir.", freuen sich zwei Twitter-Nutzer beim Anblick der Fotos. Was haltet ihr von dem Schnauzer? Stimmt ab!

Everett Collection / Actionpress Benedict Cumberbatch in "Sherlock"

Michael Wright/WENN.com Schauspieler Benedict Cumberbatch

Michael Wright/WENN.com "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch

