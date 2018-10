Im Hause Kardashian gehört Halloween zur wichtigen Familientradition. Jahr für Jahr begeistert besonders Kim (38) mit ausgefallenen Kostüm-Variationen. Die Dreifach-Mama feiert das Gruselfest aber nicht unbedingt schaurig. Mit Söhnchen Saint West (2) zelebriert die Kosmetik-Unternehmerin die Feiertage nun ganz besinnlich. Kim verpasste ihrem Wonneproppen einen herbstlichen Kürbis-Look, wie ein Schnappschuss in den sozialen Netzwerken unter Beweis stellt.

Auf Instagram lächelt der kleine Saint in die Kamera, während er ein orangefarbenes Flanellhemd trägt, das hervorragend zur aktuellen Halloween-Saison passt. Die stolze Mama hat diese Momentaufnahme liebevoll kommentiert: "Wie süß ist bitte mein kleiner Kürbis?" Die Antworten sprudeln über vor Verzückung. Ein Follower merkt an: "So hinreißend. Der niedlichste Junge aller Zeiten."

Ähnlich überschwänglich waren kürzlich auch die Reaktionen auf Saints Cousine Stormi Webster. Die Tochter von Kylie Jenner (21) hatte zum ersten Mal eine Farm besucht, was putzige Familienaufnahmen dokumentierten. Das Mädchen saß im Freien zwischen Kürbissen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder Saint und Chicago, September 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West und Söhnchen Saint auf einem Baseballfeld in Chicago

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de