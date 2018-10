Es bleibt spannend! Heidi Klum (45) ist ein großer Halloween-Fan, das hat sie in den vergangenen Jahren durch ihre legendäre Grusel-Sause in Los Angeles bewiesen. Dabei überraschte sie immer wieder mit ihren ausgefallenen – und vor allem aufwendigen – Kostümen. Auch in diesem Jahr plant das Model Großes – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Erst vor wenigen Tagen gab sie erste Hinweise auf ihre Verkleidung, als sie einen überdimensionalen Fuß im Netz postete. Nun sitzen die Beauty und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) in der Maske und der Look nimmt langsam Form an.

Eine Gruppe von Stylisten tummelt sich um die Germany's next Topmodel-Jurorin und ihren Schatz, um sie auf die bevorstehende Halloween-Party vorzubereiten. In ihrer Instagram-Story teilt die 45-Jährige erste Ergebnisse des schaurigen Make-overs. Ihre Haare werden geflochten, um sie wenig später unter einer Haube zu verstecken. Ein Clip deutet nämlich an, dass das Kostüm der Laufstegschönheit eine Fake-Wallemähne beinhaltet, die von einem Crew-Mitglied mit einem Glätteisen bearbeitet wird. Tom schaut währenddessen wenig begeistert drein, als ihm Wattebäusche ins Gesicht geklebt werden – geht er etwa als Weihnachtsmann? Nein, der Rauschebart dient lediglich dazu, Volumen zu schaffen. Ein weiteres Video zeigt, wie die Visagisten ihm eine Maske anlegen. Zu guter Letzt präsentiert die Vierfach-Mama noch ein ziemlich üppiges Gummi-Dekolleté. Was am Ende dabei rauskommt, bleibt aber noch immer ein Rätsel.

Da Heidis und Toms Halloween-Look noch immer in der Mache ist, müssen die Fans sich also noch ein paar Stunden gedulden, bis sie das Endergebnis bewundern können. Aber der Grusel-Faktor ist auf jeden Fall nicht hoch, das verriet die Modelmama schon vor Wochen. Stattdessen werde es sehr, sehr süß.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz bei seinem Halloween-Make-over

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum beim Halloween-Styling

