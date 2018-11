Oh Shrek! Auch in diesem Jahr übertraf Heidi Klum (45) mit ihrem Kostüm zu ihrer alljährlichen Halloween-Party in New York alle Erwartungen. Als Prinzessin Fiona aus dem Animationsfilm "Shrek – Der tollkühne Held" ließ sich das Model komplett in eine Silikonmaske einhüllen. Ihr Freund Tom Kaulitz (29) wurde passend dazu zum giftgrünen Namensgeber der Kinoreihe umwandeln. Aber war das jetzt die beste Verkleidung aller Zeiten?

Seit mittlerweile 18 Jahren findet Heidis Feier statt und da gab es schon einige gruselige oder auch sehr lustige Outfits zu bewundern. Für großes Aufsehen sorgte die Modelmama schon 2006 als Apfel der Erkenntnis. In ihrer Schwangerschaft mit Sohn Johan ließ sich der Babybauch besonders gut in dem großen Obst verhüllen. Auch im vergangenen Jahr ließ Heidi sich nicht lumpen. Passend zu ihrem Kostüm als Werwolf nahm sie sogar einen Musikclip zu Michael Jacksons (✝50) Song "Thriller auf".

Heidi selbst favorisierte erst kürzlich ihr Kostüm von 2013. Völlig unerwartet erschien die Beauty damals als alte Frau und der Look überzeugte vor allem, weil er so extrem realistisch wirkte. Sonst standen in der Vergangenheit auch Comic-Figuren, Tiere oder eine grausige Leiche auf dem Plan. Doch welche Verkleidung war nun euer Favorit? Stimmt in der Umfrage dazu ab!

Getty Images Heidi Klum in ihrem Halloween-Kostüm von 2017

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2015

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2014

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2013

SplashNews.com Heidi Klum als "Visibly Woman", Halloween 2011

Ivan Nikolov/WENN.com Heidi Klum als Affe an Halloween 2011

SplashNews.com Heidi Klum als Transformer, Halloween 2010

Getty Images Heidi Klum als Göttin Kali, Halloween 2008

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2006



