Heidi Klums (45) Halloween-Party ist mittlerweile legendär. Im Jahr 2000 veranstaltete das Model die Sause zur Nacht der lebenden Toten zum allerersten Mal und legte damit den Grundstein für eine Kostüm-Feier der Extraklasse. Denn was darf bei der Grusel-Veranstaltung natürlich nicht fehlen? Richtig: der passende Look. Ein Glück, das Heidi in Sachen Verkleidung eine echte Ikone ist. Jahr für Jahr warten Fans und Medien gespannt auf ihre neueste Maskerade. Aber in welche aufwendige Klamotte schlüpfte Heidi rückblickend gesehen eigentlich am liebsten?

Jedes Jahr begeistert die Germany's next Topmodel-Chefin die Menschenmassen aufs Neue mit einem Kostüm der Extraklasse. Schon in ganze 17 verschiedene Rollen schlüpfte Heidi für ihr eigenes A-Promi-Event. Ein Outfit blieb der Modelmama dabei aber besonders in Erinnerung. Um welches es sich handelt, verrät sie jetzt auf Instagram: "2013 brauchte ich nur zehn Stunden, um 55 Jahre zu altern. Das ist eines meiner Lieblings-Kostüme." Gemeint ist ihr berühmter Granny-Look!

Der besondere Clou der temporären körperlichen Umgestaltung? "Als ich ankam, brauchte jeder ein wenig Zeit, um zu realisieren, dass ich es war", erinnert sich die Wahl-Amerikanerin an ihr #HeidiHalloween2013 zurück. Wie gefiel euch der Großmutter-Look damals? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum beim Halloween-Shopping

Splash News Heidi Klum an Halloween 2013

Dude/MEGA Heidi Klum Anfang Oktober 2018 in Los Angeles

