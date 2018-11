Wie viel Nacktheit ist okay? Reality-Queen Kim Kardashian (38) zeigt bekanntlich nur allzu gerne, was sie hat. Die Gattin von Kanye West (41) stellt regelmäßig freizügige Fotos von sich ins Netz – was ihr ohnehin schon oft Kritik einbringt. Bei den jüngsten Tiraden um Kims blanken Body geht es allerdings nicht um ihre privaten Social-Media-Pics. Die Nackedei-Bildchen mit wechselnden und ebenso unbekleideten Models entstanden im Rahmen einer Kampagne für ihre Kosmetiklinie Kim Kardashian West Beauty. Für einen Doppel-Schnappschuss musste die dreifache Mutter aber besonders viel Hate einstecken!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die stolze Unternehmerin ein Werbebild, das sie und ihr Töchterchen Chicago West in süßer Umarmung zeigte. Das Problem für viele User: Weder Chi noch ihre Mutter hatten obenrum etwas an! "Die Schulter des Babys berührt Kims Brust" und "Das ist so unheimlich, sie sieht wie eine Pädophile aus", lauteten einige entsetzte Kommentare. Das Foto mit ihrer Jüngsten war aber nicht das einzige, das die Betrachter aufwühlte.

Auf einem weiteren Upload trug Kims älteste Tochter North West (5) einen orangenen Eyeliner aus Mamas Kollektion. Auch daran hatten Trolle einiges auszusetzen. Die Tatsache, dass die Kleine überhaupt geschminkt war, fanden sie verwerflich. Ein paar gingen sogar noch weiter und warfen Kim vor, ihr Kind zur Umsatzsteigerung zu benutzen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian, Geschäftsfrau

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Tochter North West

