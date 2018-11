Große Veränderung für die royalen Brüder! Prinz William (36) und sein kleiner Bruder Prinz Harry (34) meistern nicht nur seit Jahren gemeinsam wichtige Auftritte, sie setzten sich auch zusammen für soziale Projekte ein. Aus organisatorischen Gründen ist es da nur logisch, dass die Blaublüter sich seit eh und je ein Büro für ihre Arbeiten teilen. Das wird sich nach der Geburt von Harrys erstem Baby im Frühling 2018 allerdings ändern. Die Brüder sollen ab dann beruflich getrennte Wege gehen!

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich vor allem in Harrys Leben so einiges verändert. Während der Spross von Prinz Charles (69) und Prinzessin Diana (✝36) lange Zeit als royaler Rebell galt, hat er in Herzogin Meghan (37) mittlerweile sein Glück gefunden. Nach der traumhaften Hochzeit am 19. Mai erwartet der Prinz aktuell seinen ersten Nachwuchs. Weil auch Harry, genau wie sein Bruder, bald seine eigene Familie hat, soll nun eine enorme Veränderung anstehen. Während ihre beiden Haushalte bisher unter dem Kensington Palace zusammengefasst wurden, sollen sie in Zukunft klar voneinander getrennt sein.

"Die Brüder haben sich aufeinander verlassen und aufeinander geachtet, seit ihre Mutter tot ist. Aber jetzt haben sie ihre eigenen Familien. Sie sind nicht mehr so sehr aufeinander angewiesen wie vorher", verriet ein Palast-Insider in dem Zusammenhang gegenüber The Times. Mit den separaten Büros solle deswegen nun gewährleistet werden, dass beide Royals ihren jeweiligen Verantwortungen zugeordnet werden können.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2004

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei der Eröffnung des Greenhouse Sports Centre in London

Ian Waldie / Getty Images Prinz William und Prinz Harry 1999 auf der Hochzeit von Prinz Edward

