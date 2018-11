Ein schwarzer Tag für die deutsche Blogger-Szene: Die Web-Persönlichkeit Robert Basic ist in der Nacht zum Freitag an einem Herzleiden verstorben. Bekanntheit erlangte der IT-Experte durch seinen 2003 gegründeten Blog Basic Thinking, auf dem er über Neuerungen und Trends der Tech-Szene schrieb. Er war außerdem Unternehmensberater und Event-Manager. Roberts guter Freund Don Dahlmann verkündete die Nachricht von seinem Tod via Twitter und verlieh seiner Trauer in dem Post Ausdruck.

"Ich habe sehr traurige Nachrichten. Robert Basic ist in der letzten Nacht verstorben. Mach's gut, mein Freund, ich werde dich sehr vermissen", twitterte der Autor am Freitag. Mit ihm nahm der Verstorbene regelmäßig den Mobility Podcast auf. Roberts Alter war zeit seines Lebens nicht öffentlich bekannt – während seiner Karriere veröffentlichte er allerdings allein auf seinem Blog über 12.000 Artikel in nur sechs Jahren, in denen es vorrangig um Fragen rund um das Internet ging. 2009 verkaufte er die Seite schließlich auf Ebay für sagenhafte 46.902 Euro.

Auch viele weitere Fans und Kollegen verabschiedeten sich bereits von dem Online-Texter der ersten Stunde: "Robert wird fehlen. Nicht nur uns, sondern unglaublich vielen treuen Lesern, Abonnenten und Followern seiner klugen Gedanken", heißt es in einem Nachruf auf Basic Thinking. "Ich glaube, man macht sich noch gar keine Gedanken, wie sehr er mit seinen Ideen und Diskussionsanstößen fehlen wird", schrieb Roberts Bewunderer Will Sagen auf Twitter.

Instagram / instantrobert Robert Basic, Blogger

Instagram / instantrobert Robert Basic in Südafrika

Instagram / instantrobert Robert Basic im April 2017



