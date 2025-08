Schock für Fans: Heintje sagt wegen Hörproblemen Konzerte ab

Schlagerlegende Heintje (69), bürgerlich Hendrik Simons, hat überraschend alle bevorstehenden Auftritte abgesagt. Der Musiker, der nächste Woche seinen 70. Geburtstag feiern wird, erklärte in einem Interview mit Welt am Sonntag, dass sein Hörvermögen stark nachgelassen habe. Auf dem rechten Ohr höre er nur noch zu 30 Prozent, auf dem linken zu 70 Prozent. "Mein Gehör bereitet mir große Sorgen", offenbarte der Sänger. Schweren Herzens zieht er in Betracht, seine Karriere als Musiker zu beenden: "Wenn sich das nicht bessert, werde ich viel früher, als es mir lieb ist, sagen: 'Kinners, tschüss, das war es.'"

Heintje musste in den letzten Jahren einige gesundheitliche Hürden überwinden. Er berichtete von einer Hautkrebsdiagnose, die ihn weiterhin in ärztliche Behandlung zwingt. "Erst vor wenigen Tagen war ich wieder beim Arzt, um etwas herausschneiden zu lassen", gab er zu. Hinzu kam eine Lungenembolie, wegen der er täglich Blutverdünner einnimmt. Dennoch lässt sich der Niederländer nicht unterkriegen: "Ich möchte doch leben!", betonte er entschlossen. Auch zu einer neuen Liebe sei er offen: "Mal sehen, was kommt." Seinen runden Geburtstag will er im kleinen Kreis mit seinen Kindern, Enkeln und Freunden bei Kaffee und Kuchen verbringen.

Die große Karriere des sympathischen Schlagerstars begann schon in jungen Jahren, als er mit dem Lied "Mama" Millionen Herzen eroberte. In seiner Blütezeit füllte er Säle und spielte in mehreren Heimatfilmen mit. Doch das Leben im Rampenlicht brachte nicht nur Erfolg, sondern auch Herausforderungen. Nach der Scheidung von seiner Frau im Jahr 2014 widmete er sich zunehmend seiner Familie. Bereit, das Alter zu genießen, zeigt sich der Sänger zuversichtlich, auch in schweren Zeiten das Beste aus seinem Leben zu machen.

Frederic Kern / Future Image Hendrik "Heintje" Simons, Schlagersänger

Getty Images Hendrik "Heintje" Simons im November 2019

Getty Images Heintje in London im Juli 1970

