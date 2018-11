Justin Bieber (24) zeigt sich zum ersten Mal mit seinen raspelkurzen Haaren! Diese Woche überraschte der Popstar seine Fans mit einer neuen Frisur: Die zuvor immer länger und ungepflegter werdende Mähne des Sängers musste am Mittwoch einer Beinahe-Glatze weichen. Bisher existierte von dem Look nur ein Selfie – jetzt erwischten Paparazzi den "What Do You Mean?"-Sänger allerdings bei einer Jogging-Tour.

Zwar verdeckte auf den Pics vom Donnerstagmorgen ein beigefarbenes Basecap die Igel-Frisur, dennoch ließ die Kopfbedeckung den neuen Style von Biebs durch den sichtbaren Haaransatz erahnen. Zum Sporteln in den Hollywood Hills trug der Bühnenstar außerdem einen schwarzen Pulli mit Smiley und eine gelbe kurze Jogginghose. Als Justin in seinem Auto zurück zu seinem Anwesen fuhr, nahm er schließlich das Cap ab und gab den Blick auf seinen Kopf frei.

Ob seine Hailey (21) ihn zum morgendlichen Ausdauerlauf überredet hatte? Eine Quelle verriet kürzlich gegenüber Daily Mail, dass das Pärchen sich nicht immer einig sei, wenn es um seine Projekte gehe. Während Justin am liebsten Filme schaue und relaxe, sei das Model hoch motiviert und wolle weiterhin auf Laufstegen zu sehen sein. "Sie will viel mehr arbeiten, als er. Sie streiten darüber des Öfteren!", beschrieb der Insider das Beziehungsleben der beiden.

Rachpoot / MEGA Justin Bieber am 1. November 2018

Anzeige

Splash News Justin Bieber am 1. November 2018

Anzeige

ROMA / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de