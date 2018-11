Powerfrau Maite Kelly (38) schlägt zurück! Vor wenigen Wochen startete der neue Kinofilm von Detlev Buck (55), in dem auch die Sängerin eine Rolle hat. Auf ihrem Instagram-Account postete sie daraufhin ein Video, in dem sie sich über das riesige Filmplakat mit ihrem Gesicht an einem Berliner Kino freut und vor Aufregung zu stottern anfängt. Über diesen Clip machte sich Klaas Heufer-Umlauf (35) in seiner Talkshow "Late Night Berlin" lustig und kassiert nun die Quittung.

"Das nächste Mal, wenn du dich über mich lustig machst, dann lade mich doch einfach ein und wir machen das face to face", erklärt das ehemalige Mitglied der Kelly Family in einem weiteren Instagram-Video. Die Witze des Moderators fand sie offensichtlich nicht lustig. Auch ihr Bruder Michael Patrick Kelly (40), der in einer darauffolgenden Sendung bei Klaas zu Gast war, nahm Maite in Schutz: "Du hast letzte Woche einen Witz über meine Schwester gemacht, der war nicht OK. Du kannst dich jetzt öffentlich bei ihr entschuldigen." Entschuldigt hat sich der Scherzkeks bereits und Maite stellte klar, dass sie das auch angenommen habe.

Klaas hat übrigens nicht zum ersten Mal Ärger mit einem deutschen Promi. Für die Abendsendung Die beste Show der Welt mit Buddy Joko Winterscheidt (39) inszenierte er ein Musical über Sarah (26) und Pietro Lombardi (26). Darüber konnten die DSDS-Stars allerdings nicht lachen und kritisierten die Aktion.

ProSieben/Claudius Pflug Klaas Heufer-Umlauf in "Late Night Berlin"

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Maite Kelly bei "Schlagerchampions 2018 – Das große Fest der Besten"

Anzeige

P. Hoffmann/WENN.com Michael Patrick Kelly beim LEA Award in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de