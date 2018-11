Zwischen Channing Tatum (38) und seiner Noch-Ehefrau Jenna Dewan (37) fließt wahrlich kein böses Blut! Anfang April löste die Trennung des einstigen Traumpaares weltweit Bestürzung aus und ließ viele Fans an der wahren Liebe zweifeln. In ihrem Statement zum Beziehungs-Aus versicherten die Eltern einer kleinen Tochter aber, sich einvernehmlich und als gute Freunde getrennt zu haben. Offenbar keine leeren Worte: Channing und Jenna feierten nun mit ihrem Mädchen zusammen Halloween – und zwar bestens gelaunt!

Der 38-Jährige dokumentierte den Familiennachmittag des Ex-Paares mit Everly Tatum (5) in seinen Instagram-Storys. Der Schauspieler und die Tänzerin hatten sich für den besonderen Anlass natürlich kostümiert: Channing posierte als Aladdins Flaschengeist Dschinni, während sich seine Verflossene als Königin Cleopatra zeigte. In ihren Verkleidungen zogen sie um die Häuser und füllten sich mit "Süßes oder Saures" die Taschen – fünf Tage, nachdem Jenna die Scheidung von ihrem Ex eingereicht hatte. Dass die Papiere nun bei Gericht eingegangen sind, tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Ob es daran liegt, dass die beiden Mega-Stars bereits neu vergeben sind?

Channing turtelt seit Kurzem mit Sängerin Jessie J (30) und auch Jenna soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Nach acht Jahren Ehe dürfte diese Situation für die Ex-Partner zunächst etwas merkwürdig, aber letztlich kein Grund für Zoff gewesen sein – allein schon wegen des gemeinsamen Nachwuchses. "Seit ihrer Trennung ist alles zivilisiert und freundlich. Sie schreiben und reden auch weiterhin ganz regelmäßig miteinander", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Instagram / channingtatum Jenna Dewan und Channing Tatum an Halloween 2018

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Everly

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan auf der "Comrade Detective"-Premiere

