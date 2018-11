Baby-Freuden bei Alfonso Ribeiro! Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Carlton Banks in der Familien-Sitcom Der Prinz von Bel-Air bekannt wurde, ist auch privat von einer Menge Verwandten umgeben. Seine Frau Angela und er ziehen bereits zwei gemeinsame Kinder groß: den fünfjährigen Alfonso Lincoln und den dreijährigen Anders Reyn. Jetzt können sich die Hosenmätze auf ein Geschwisterchen gefasst machen: Ein weiteres Ribeiro-Baby ist unterwegs!

Das verkündete der werdende Vater mit einem drolligen Upload auf Instagram. Das Foto zeigt seine Liebste mit Babybauch, der im Vergleich zu den Bällen unter den Shirts ihrer Jungs schon fast winzig wirkt. "Ratet, in welcher Wölbung man bereits Tritte spüren kann", witzelte Alfonso in der Bildunterschrift. In dem Post teilte er der Community noch ein Detail über seinen heranwachsenden Spross mit: Der Knirps soll im Frühling 2019 auf die Welt kommen.

Tatsächlich wird Alfonso aber nicht zum dritten, sondern zum vierten Mal Vater: Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Robin Stapler hat er eine 15-jährige Tochter namens Sienna. Wusstet ihr, das Carlton schon dreifacher Vater ist?

Instagram / therealalfonsoribeiro Anders, Alfonso und Angela Ribeiro

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiros Söhne Anders und Alfonso

Instagram / therealalfonsoribeiro Angela und Alfonso Ribeiro

