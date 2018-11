Läuten für Elle Macpherson (54) und ihren neuen Lover Andrew Wakefield schon bald die Hochzeitsglocken? Erst vor rund drei Monaten zeigten sich die beiden öffentlich und machten ihre Beziehung mit einer Knutscherei offiziell. Nun sieht es fast so aus, als wolle das Supermodel knapp eineinhalb Jahre nach seiner Scheidung von Milliardär Jeffrey Soffer wieder vor den Traualtar treten. Denn Elles Finger ziert seit Kurzem ein ziemlich verdächtiger Ring.

Hat der Mediziner seiner Liebsten schon nach so kurzer Zeit einen Antrag gemacht? Als die 54-Jährige am Freitag am Flughafen in Melbourne ankam, war sie wieder mal perfekt gestylt. Sie trug eine weiße Hose, ein weißes T-Shirt und rundete den coolen Jet-Set-Look mit einer Sonnenbrille ab – ein recht schlichtes Outfit. Dadurch wurde das Schmuckstück an ihrer linken Hand zum absoluten Blickfang. Ob es sich dabei aber wirklich um einen Verlobungsring handelt, verriet sie noch nicht.

Falls sich die Spekulationen bestätigen sollten, wäre es für die gebürtige Australierin bereits die dritte Ehe. 1986 heiratete sie Gilles Bensimon, einen französischen Modefotografen. Das Paar ging aber nach nur drei Jahren wieder getrennte Wege. 2013 gab Elle dann Jeffrey, einem US-amerikanischen Unternehmer das Jawort. Nur vier Jahre später folgte die Scheidung.

Shaun Curry / AFP / Getty Images Mediziner Andrew Wakefield

Mark Metcalf/Getty Images Elle Macpherson in Australien

MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images Elle Macpherson bei der Mailand Fashion Week

