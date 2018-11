Wollte Carmen Geiss (53) ihren Mann etwa ertränken? Aktuell gibt es wieder neue Folgen ihrer Doku Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie im TV. Auf ihren Reisen besucht die Millionärsfamilie nicht nur die schönsten Orte der Welt, immer wieder gibt es auch kleine Missgeschicke und lustige Situationen. In der Türkei stellt die Blondine sich nicht nur ihren Ängsten, sie bringt auch ihren Gatten Robert Geiss (54) in eine brenzlige Lage.

Der Familienvater wollte sich mit Kumpel Gregor Glanz auf einen Tauchgang begeben, um die bunte Unterwasserwelt der türkischen Gewässer zu erkunden. Wie aus einer Pressemitteilung von RTL II hervorgeht, mussten die beiden Männer allerdings mit der schweren Strömung kämpfen und ihre Aktion schon nach wenigen Minuten abbrechen. Carmen wollte dabei mit dem Beiboot zu Hilfe eilen, hatte aber offensichtlich Schwierigkeiten mit der Steuerung wegen des starken Wellengangs. Offenbar kommt sie Robert damit gefährlich nah.

"Es war am Ende, wenn man ehrlich ist, ein Mordanschlag. Ich könnte dich dazu zur Verantwortung ziehen. Könnte ich, tue ich aber nicht", machte der Brillenfan seiner Liebsten später eine Ansage. Ob die zwei sich wieder vertragen, können Fans am Montag in einer neuen Doppelfolge um 20:15 Uhr bei RTL II erfahren.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Shania, Carmen und Robert Geiss in der Türkei

RTL II Davina, Robert, Carmen und Shania Geiss

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen Geiss über der türkischen Südwestküste

