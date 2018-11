Robert (54) und Carmen Geiss (53) haben eines gemeinsam: Sie leiden seit Jahren an Akrophobie. Die Unternehmer stellen sich trotzdem immer wieder tapfer ihrer Höhenangst und lassen sich dabei von Kameras begleiten. In ihrer eigenen Doku Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie drehten sie in der vergangenen Staffel eine Runde in einem Riesenrad. In den neuen Folgen gibt es allerdings keinen Gondel-Schutz: Carmen fliegt mit einem Gleitschirm über dem Meer!

Wie RTL II in einer Pressemittelung vorab verrät, verbringen die beiden mit ihren Töchtern Davina (15) und Shania (14) einige Tage in der Türkei. Für die Frauen wird es allerdings nicht so entspannt, denn in 1.900 Metern Höhe wollen sie Paragliding machen. Robert verzichtet und lässt seine Liebsten das luftige Abenteuer alleine bestreiten. Die Teenie-Mädels können den Adrenalin-Schub gar nicht abwarten, springen als erstes und lassen ihre verängstigte Mutter zurück.

Carmen zittern die Knie und sie will fast wieder auf den sicheren Boden zurückkehren: "Boah ne, das ist viel zu hoch. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert." Am Ende bekommt die 53-Jährige ihre Panik in den Griff und wagt gemeinsam mit einem erfahrenen Guide den Sprung. Sichtlich erleichtert kann die Frau mit der rauen Stimme den Trip sogar etwas genießen – zumindest kann sie sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II Davina, Robert, Carmen und Shania Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss auf den Malediven

Anzeige

Mathis Wienand / Getty Images Carmen Geiss in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de